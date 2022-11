Benitez snobba l’Inter: «Scudetto? Napoli può vincere, Juventus fortissima»

L’ex tecnico dell’Inter, Rafa Benitez, si è espresso ad un evento in cui hanno partecipato anche il presidente di Lega Casini (vedi parole) e Gabriele Gravina (clicca QUI per le sue parole). L’allenatore spagnolo ritiene Napoli e Juventus attrezzate per la vittoria dello Scudetto

SERIE A − Rafa Benitez, ospite durante l’evento dedicato alle seconde squadre, si è espresso sulla lotta Scudetto. Il tecnico spagnolo ex Inter parla così: «Il Napoli sta giocando bene e sta anche vincendo, tutti vogliono fare questo. Possono vincere il campionato, glielo ho detto a Spalletti. Stop Mondiale cambia la classifica alla ripresa? La Juventus è fortissima, hanno un grande allenatore. In Italia mi piacerebbe ritornare per lavorare in una squadra che può competere contro squadri forti. Serve società giusta, mentalità giusta».