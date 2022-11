Klinsmann-Queiroz, furiosa querelle: l’Iran chiede le dimissioni dell’ex Inter

Il Mondiale è anche e soprattutto polemica. Nelle ultime ore si è creata una clamorosa quelle tra l’ex bomber tedesco dell’Inter Jurgen Klinsmann e la Federcalcio dell’Iran, compreso il tecnico Queiroz. Chieste addirittura le dimissioni dal gruppo tecnico della Fifa

LA VICENDA − Il caso è scoppiato durante la partita fra Galles e Iran, vinta dalla squadra asiatica per 0-2 nel finale. Klinsmann, commentando la partita per l’emittente BBC, ha criticato aspramente l’atteggiamento in campo della Nazionale di Carlos Queiroz definendolo una vera e propria ‘disgrazia’. Queste le parole dell’ex Inter: «Il modo di giocare dell’Iran è una disgrazia per il calcio, ma sappiamo che è nella loro cultura. Inveire contro il quarto uomo per ogni fallo fa parte del loro modo di fare e Carlos (Queiroz, ndr) è adattissimo per questa squadra». Parole dure riprese dallo stesso CT dell’Iran che ha replicato su Twitter: «Come americano/tedesco, comprendiamo la tua mancanza di supporto, ma non c’è nessun problema e nonostante i tuoi commenti oltraggiosi che cercano di minare i nostri sforzi, sacrifici e capacità promettiamo di non esprimere alcun giudizio sulla tua cultura. Sarai sempre il benvenuto nella nostra famiglia».

REAZIONE − Non si è fatta attendere la reazione della Federcalcio iraniana che ha condannato le parole di Klinsmann pretendo non solo le scuse ma anche le dimissioni dal gruppo tecnico della Fifa. L’ex nerazzurro, infatti, oltre ad essere Direttore Tecnico della Germania e anche membro dell’organismo internazionale calcistico. Caso dunque intricato a pochi giorni dal match decisivo tra Iran e Usa. Stati Uniti, selezione in passato allenata dallo stesso Klinsmann.