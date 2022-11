Frosinone-Cagliari, sfida tra due giovani in prestito dall’Inter

La Serie B ha già ripreso. Dopo la partita tra Reggina e Benevento, con Giovanni Fabbian titolare (vedi articolo), tocca a Frosinone-Cagliari. In campo due giocatori dell’Inter.

SERIE B – La Serie B è tornata. Alle 12.30 sono scese in campo Reggina e Benevento, nel pomeriggio giocheranno le altre. Alle 15 ci sarà la sfida tra Frosinone e Cagliari, gara che interessa anche all’Inter. In campo dal primo minuto ci saranno infatti Franco Carboni e Samuele Mulattieri. L’argentino dopo qualche problema iniziale sta finalmente trovando la titolarità nel club sardo. L’attaccante italiano ne ha giocate 5 da titolare, entrato però in ogni partita dei ciociari. Per lui tra l’altro sono già 4 i gol, conditi da 1 assist.