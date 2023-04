Il Benfica riparte un giorno dopo l’Inter: due partite prima della coppa

Il Benfica sarà l’avversario dell’Inter ai quarti di finale di Champions League. A differenza della squadra di Inzaghi, i portoghesi avranno solo due impegni prima del match di andata, martedì 11 alle 21 ora italiana.

IN CAMPO – Il Benfica non ha anticipato come l’Inter, alla ripresa delle attività dopo la sosta per le nazionali. La formazione guidata da Roger Schmidt tornerà a giocare oggi alle 19 in casa del Rio Ave, nella ventiseiesima giornata della Liga NOS (il campionato portoghese). Poi, appena finita Salernitana-Inter, avrà il big match casalingo col Porto venerdì alle 19. Prima contro seconda in classifica (ma il precedente avversario europeo dei nerazzurri è a oggi a -10). Nessun impegno infrasettimanale per il Benfica quindi, a differenza della squadra di Simone Inzaghi che martedì avrà l’andata delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus.