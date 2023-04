Ravezzani: «Lukaku, involuzione sorprendente. Sembra aver perso…»

Fabio Ravezzani ha parlato di Romelu Lukaku dopo la prestazione deludente dell’attaccante dell’Inter contro la Fiorentina.

INVOLUZIONE – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani sull’attaccante belga dell’Inter. “L’involuzione di Lukaku è sorprendente. Sembra quasi in peso forma (finalmente) ma non è quello di 2 anni fa. Tornerà a segnare, sicuro, eppure sembra aver perso un po’ di quella rabbia felice che lo aveva portato a essere il miglior bomber in A. Incredibili gli errori di ieri“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani