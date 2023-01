Behrami: «Napoli, sconfitta che non preoccupa. A Lukaku serve tempo»

Valon Behrami, ex giocatore – tra le altre – del Napoli oggi opinionista dagli studi di DAZN, dopo Inter-Napoli 1-0 ha espresso la sua opinione riguardo la prima sconfitta degli azzurri, la lotta scudetto e la partita di Romelu Lukaku.

PRIMA SCONFITTA – Behrami esprime la sua opinione riguardo la partita vinta dall’Inter contro gli azzurri: «Il Napoli non si deve preoccupare, ha avuto davanti un avversario forte come l’Inter. Bisogna vedere non solo cosa è mancato al Napoli ma in cosa ha eccelso l’Inter. Romelu Lukaku ha bisogno ancora di tempo, quando hai accanto un giocatore intelligente come Edin Dzeko diventa tutto un po’ facile. La coppia è ancora un po’ da rodare. Inzaghi ha trovato una quadra molto solita a centrocampo con il grande sacrificio di Henrikh Mkhitaryan di grande qualità, mentre in questo centrocampo fa tanti metri. Penso che sia un po’ tardi per il rinnovo di Milan Skriniar, anche perché se un giocatore vuole rinnovare lo fa subito! Conta la sua volontà però contano anche le cifre e i numeri, da questo punto di vista bisogna aver a che fare con tante varianti. L’estate è stata il momento adatto per scegliere di rinnovare o vendere il giocatore».