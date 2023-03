Beccalossi: «Inzaghi ha ragione! Che fastidio le troppe sentenze»

L’ex calciatore, Evaristo Beccalossi, ha parlato dei quarti di finale di Champions League raggiunti dall’Inter superando il Porto. Ma ha poi fatto riferimento anche alle sentenze rivolte a Simone Inzaghi. Il suo pensiero a Radio 24 nel programma “Tutti Convocati”.

TROPPE SENTENZE − L’ex calciatore, Evaristo Beccalossi, ha parlato dell’Inter dopo il Porto a Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”. Le sue parole: «Sarebbe bello il Derby tra Inter e Milan ai quarti di Champions League. Vorrei evitare un paio di squadre. Per il resto vanno bene tutti. Abbiamo tre squadre lì, tutto corre velocemente. Si passa da disastri a fenomeni, ma nel calcio va tutto veloce e mi piacerebbe che fossimo tutti più calmi. Il calcio è evoluto e anche noi addetti ai lavori dobbiamo prendere le cose belle e meno belle. Troppi processi e troppi elogi. Questa giostra a me non piace molto. Inzaghi ha ragione, mi danno fastidio le sentenze. Le somme si tirano a fine anno, dopo un percorso. Mi sta sulle pa*** sentenziare ogni tre giorni. In campionato l’Inter è ancora seconda perché il calcio è strano e anche le altre sono in difficoltà. Il percorso deve essere giudicato in maniera oggettiva».