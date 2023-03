Dalmat: «Inter perfetta. Palo? Ecco perché niente paura!»

Stephan Dalmat ha analizzato la prestazione dell’Inter nell’ottavo di finale di ritorno contro il Porto. L’ex nerazzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione.

MERITATO − Stephan Dalmat, ha espresso su Instagram, la sua soddisfazione per il passaggio del turno in Champions League dell’Inter. Le sue parole: «Siamo ai quarti di finale. Qualificazione meritata. Non abbiamo visto una bella partita, ma non ci interessa. La squadra ha fatto una grande partita dal punto di vista tattico. La difesa è stata solida. Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan sono stati molto forti. Sono un po’ deluso dal Porto che non ha dimostrato niente. Onana è stato grandissimo e ha fatto due o tre parate nel primo tempo, ma per il resto nulla di più. L’Inter ha giocato tranquilla come una partita domenicale. Il Porto nel secondo tempo è stato più pericoloso, ma non ho avuto paura. I nerazzurri hanno avuto poche opportunità di segnare ma non era l’obiettivo. Dietro tutti hanno fatto ciò che dovevano fare aiutando i compagni».

FINALE AL CARDIOPALMA – Dalmat ha proseguito così la sua analisi su Porto-Inter: «Negli ultimi cinque minuti dove ho avuto paura. Onana ha fatto una super parata con la palla che ha toccato il palo. Poi hanno preso una traversa. Lì mi sono spaventato ma non al cento per cento, perché quando fai una partita del genere poi non succede niente. Questa è la squadra che vogliamo vedere. Hanno meritato in pieno. Sono molto contento per i giocatori, la società e soprattutto per i tifosi. Ho visto che molti non sono riusciti ad entrare e questa vittoria è anche per loro. Sono fiero di essere un tifoso interista. Ora attendiamo tranquillamente il sorteggio. I quarti saranno un’altra cosa, ma sono dodici anni che l’Inter non era a questo livello e sarà molto bello».