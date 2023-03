Impallomeni: «Inter, col Porto impresa! Inzaghi? Deve capire dove allena»

Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter e della qualificazione ai quarti di Champions League ai danni del Porto. L’ex calciatore è critico nei confronti di Inzaghi

IMPARARE – Questa l’analisi di Impallomeni: «Inter, col Porto partita non bellissima ma c’era da aspettarselo. Una squadra applicata e fortunata nel finale. Onana è stato decisivo nei minuti finali. Dopo la sconfitta con lo Spezia me l’aspettavo un po’ titubante, non era al top della condizione. Io credo sia stata una piccola impresa. Parole d’Inzaghi? Mi trovano d’accordo fino ad un certo punto. Io ho sempre stimato il tecnico, però i conti si fanno con la storia di questo club e la sua storia non è quella dell’Inter. I nerazzurri hanno vinto e sono un club prestigioso. Io capisco il suo sfogo, però poi ti incontri e ti scontri col sentimento popolare nerazzurro: lui si porta il fardello di uno scudetto perso. Lui è un ottimo allenatore, ma deve capire dove allena. Magari lo sta scoprendo adesso».