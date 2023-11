Barzagli: «L’attacco della Juventus? Può valere quello dell’Inter»

Al termine di Fiorentina-Juventus, in studio Dazn, ha parlato Andrea Barzagli, ex bandiera bianconera e ora opinionista.

QUALITÀ – Al triplice fischio di Fiorentina-Juventus, negli studi di Dazn, è intervenuto anche Andrea Barzagli, ex difensore bianconero. Queste le parole dell’opinionista: «La Juventus in casa propone qualcosa in più. Deve dare qualcosina in più in più, deve aumentare la mole di gioco. Sulla carta la coppia d’attacco della Juventus può valere quella dell’Inter, ma adesso vedendo l’attacco dell’Inter non gli si può dire nulla».