Allegri: «Inter squadra costruita per lo scudetto! Penso ad altro»

Prosegue alla perfezione il lavoro di deresponsabilizzazione da parte di Massimiliano Allegri che, dopo aver vinto 0-1 in casa della Fiorentina senza mai essere pericolosi, su Sky Sport non pensa allo scudetto e parla dell’Inter.

NO SCUDETTO – Massimiliano Allegri non parla mai di scudetto pur essendo seconda in classifica: «Più contento del -2 dall’Inter? Sono più contento per il +7 dall’Atalanta perché bisogna mantenere il profilo basso tenendo conto dei nostri difetti e dei nostri pregi. Scudetto? Davanti c’è una squadra che è costruita da anni per vincere scudetti quindi normale che sia in testa. Milan e Napoli sono anche più avanti della Juventus. Noi siamo una squadra di ragazzi che gioca di squadra, non dobbiamo esaltarci troppo e il nostro obiettivo è quello di giocare la Champions League».