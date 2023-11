VIDEO – Verona-Monza 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Monza, anticipo mattutino dell’undicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SEMPRE PIÙ GIÙ – Verona-Monza 1-3 nell’anticipo mattutino dell’undicesima giornata di Serie A. Senza vittorie da oltre due mesi, il Verona sta precipitando e continua a calare in classifica. Stavolta ne approfitta il Monza, che sfiora già il vantaggio in avvio con una girata di Pablo Marì sul palo. La replica dell’Hellas è di Ondrej Duda, gran tiro dai sedici metri e traversa. Andrea Colpani fa tutto bene al 39′, salta anche Lorenzo Montipò ma si defila e calcia sul fondo. Passano due minuti e il Monza il gol lo trova, Colpani manda in porta Lorenzo Colombo che scavalca in caduta Montipò. Appena un minuto dopo l’inizio della ripresa Federico Bonazzoli si divora l’1-1, calciando altissimo solo davanti al portiere. Errore pagato al 73′, quando Lorenzo Colombo si accentra da destra e scarica un sinistro potentissimo per la doppietta. A sei minuti dal 90′ angolo di Georgios Kyriakopoulos e stacco imperioso di Luca Caldirola per il tris. La successiva girata di Michael Folorunsho (deviata) su assist dal fondo all’86’ dà solo il gol della bandiera al Verona.

Video con gli highlights di Verona-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.