Allegri insiste: «L’Inter non ha ‘anti’! Juventus dopo altre squadre»

Allegri dopo la vittoria della Juventus contro la Fiorentina ha risposto inevitabilmente a una domanda legata alla posizione in classifica, cioè dietro l’Inter. Il tecnico, intervistato su Rai Sport, non pensa allo scudetto.

SECONDO POSTO – Massimiliano Allegri dice di non pensare al primo posto in classifica e parla così dei nerazzurri: «L’Inter non ha anti, è una squadra costruita da anni per vincere lo scudetto. La Juventus è partita quest’anno con un gruppo di giocatori bravi e più giovani. Noi dobbiamo mantenere il profilo basso. Dopo l’Inter, il Napoli e il Milan siamo la squadra più accreditata. La partita del 26 novembre (quella contro l’Inter in campionato, ndr) non dirà nulla perché il campionato è ancora lunga. Oggi siamo a 7 punti dall’Atalanta che è la quinta in classifica e questo è molto importante».