VIDEO – Cagliari-Genoa 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Genoa, match dell’undicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



RILANCIO COMPLETATO – Cagliari-Genoa 2-1 nell’undicesima giornata di Serie A. La terza vittoria in sette giorni fra campionato e Coppa Italia fa capire che la rimonta col Frosinone non era un episodio isolato per il Cagliari. Primo tempo dove non succede nulla, fatta eccezione per una girata di Johan Vasquez sulla traversa e un gol annullato a Zito Luvumbo. È invece buonissimo quello di Nicolas Viola, entrato all’intervallo, al 48′: su assist di Gaetano Oristanio controlla e col sinistro piazza il pallone nel palo lontano. Neanche il tempo di esultare e dopo tre minuti ha pareggiato il Genoa: erroraccio dell’ex Edoardo Goldaniga, tiro acrobatico di Albert Gudmundsson e 1-1. Gabriele Zappa potrebbe riportare avanti i suoi, ma Josef Martinez salva prima su di lui e poi su Zito Luvumbo. Ma al 69′ una giocata caparbia di Andrea Petagna libera sulla destra proprio Zappa, tiro sul primo palo e 2-1. Per il laterale ex Primavera dell’Inter è il primo gol in Serie A. Nel recupero Simone Scuffet fa un prodigio su George Puscas, liberato solissimo in area.

Video con gli highlights di Cagliari-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.