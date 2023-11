VIDEO – Roma-Lecce 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Lecce, posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



RECUPERO DECISIVO – Roma-Lecce 2-1 nel posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A. Al 90′ la Roma perdeva, al fischio finale vince. Per José Mourinho e i suoi partita ottovolante, che comincia con un rigore: un minuto e quindici e Federico Baschirotto devia con la mano un tiro di Paulo Dybala. Calcia Romelu Lukaku al 5′, malissimo e centrale: Wladimiro Falcone respinge coi piedi. È il primo errore in Italia dal dischetto dell’ex numero 90 dell’Inter. Alla mezz’ora Dybala si alza il pallone e calcia dal limite, esecuzione spettacolare ma a lato di pochissimo. A inizio ripresa ancora Falcone ha la meglio su Lukaku, respingendo di piede. A sorpresa il Lecce si porta in vantaggio al 71′, con Lameck Banda che in caduta riesce a servire Pontus Almqvist per il sinistro secco dello 0-1. Diventa un assedio, con Dybala sfortunato quando non trova la porta su sinistro a giro. Gabriel Strefezza potrebbe chiuderla a cinque minuti e mezzo dal 90′, ma il suo diagonale è fuori. E così, al primo minuto di recupero, su cross di Nicola Zalewski il colpo di testa di Sardar Azmoun porta al pareggio. Ma non è finita, perché al 94′ Dybala fa proseguire per Lukaku, protezione del pallone e sinistro a battere Falcone.

Video con gli highlights di Roma-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.