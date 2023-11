Darmian: «Inter, basta alti e bassi! Siamo sulla strada giusta»

Darmian è concentrato in questa stagione e, in un’intervista rilasciata su Rai Sport dopo la vittoria con l’Atalanta, il difensore parla a nome della squadra e dice di non voler commettere più gli stessi errori visti negli ultimi anni.

ALTI E BASSI – Matteo Darmian chiamata l’attenzione di tutta la squadra alla concentrazione, soprattutto dopo una grande vittoria come quella contro l’Atalanta: «Abbiamo imparato tanto dagli errori della scorsa stagione e non vogliamo ripeterli, lavoriamo affinché non capitino più gli alti e bassi visti l’anno scorso quindi stiamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così».