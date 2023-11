Juventus, subito gol e tutti in difesa! Gioca solo la Fiorentina e poi perde

La Juventus vince 0-1 in casa della Fiorentina per un gol segnato dopo appena dieci minuti, poi difende solamente il risultato. I viola perdono non trovando mai la via del gol. Si gioca solo in una parte di campo, ma resta la brutta partita.

SCONFITTA IMMERITATA – Non esattamente una partita memorabile Fiorentina-Juventus, terminata sul punteggio di 0-1. Uno spot non proprio esaltante per il calcio italiano. La squadra allenata da Vincenzo Italiano subisce un gol da Fabio Miretti al decimo minuto di gioco e da quel momento domina la partita non trovando mai la via del gol. Una partita super difensiva da parte dei bianconeri che segnano il gol del vantaggio e resistono per novantacinque minuti. Ciò nonostante, questa vittoria non meritata della Juventus consente alla squadra di mantenere il secondo posto in classifica a quota 26 punti, appena 2 punti dietro l’Inter.