Barzaghi: “Inter, una differenza rispetto alla scorsa stagione. Vidal…”

Matteo Barzaghi

L’Inter, nella serata di ieri, ha pareggiato 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk nonostante le occasioni create. Matteo Barzaghi, presente negli studi di “Sky Sport 24”, parla a proposito della fase offensiva nerazzurra

ASPETTATIVE – Matteo Barzaghi analizza il momento dell’Inter e l’atteggiamento di Antonio Conte: «Quest’anno all’Inter mancano i gol del centrocampo, l’anno scorso i centrocampisti incidevano di più in fase offensiva. Quest’anno, tolti Gagliardini ed Hakimi, i centrocampisti non hanno contribuito in fase offensiva. L’assenza del centrocampista sta pesando più di quello che ci si potesse attendere. Ci si aspettano più gol da Vidal e da Barella. Quando non segna Lukaku i nerazzurri fanno fatica. C’è rammarico per non aver vinto la sfida di ieri, che i nerazzurri hanno dominato. Conte? Davanti al microfono qualcosa sia cambiato. L’atteggiamento nei confronti della squadra, però, non è cambiato».