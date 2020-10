Tecca: “Buona Inter contro lo Shakhtar Donetsk. È mancata una cosa”

Condividi questo articolo

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter, all’indomani del pareggio a reti bianche contro lo Shakhtar Donetsk. Il giornalista ha elogiato la prestazione degli uomini di Conte

CATTIVERIA – Queste le parole di Massimo Tecca: «Inter? Ha fatto di tutto per vincere la partita. Due traverse, un rigore netto negato una buona personalità. Serve più cattiveria davanti la porta. Bene la tenuta difensiva. Ho visto una buona squadra. C’è stata un pizzico di sfortuna, ma bisogna essere più precisi sotto porta, e non mi riferisco al solo errore di Lautaro Martinez. Barella? Fa molto, lavora in tutte le zone del campo».