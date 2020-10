Conte, la Champions League è un tabù da sfatare: i numeri con l’Inter

Antonio Conte Inter

Antonio Conte è un tecnico di alto profilo nel panorama europeo. Soprattutto nelle competizioni nazionali, l’attuale tecnico nerazzurro, tira fuori il meglio da sè e dalla squadra che allena. Manca però continuità nelle competizioni europee, in particolar modo in Champions League. I numeri

NUMERI – Antonio Conte continua il suo rapporto complicato con la Champions League. Il tecnico, da sempre “specialista” dei campionati nazionali, fa storicamente fatica nella massima competizione continentale. Nelle 8 partite in cui ha allenato l’Inter in Champions lo score è impietoso: 2 sole vittorie al fronte di 4 pareggi e 2 sconfitte. Numeri impietosi per una squadra che ha l’ambizione di ritornare al vertice sia in Italia che in Europa. Anche nelle precedenti gestioni, con Juventus e Chelsea, il tecnico non ha saputo tirare fuori il meglio da rose che erano attrezzate per compiere un cammino di tutto rispetto in Europa.

TABU – Quello della Champions League è un vero e proprio tabu per il tecnico nerazzurro. Tabu che va esorcizzato al più presto. L’Inter, dopo due campagne europee in cui non è riuscita ad andare oltre ai gironi, può e deve raggiungere almeno gli ottavi di finale in un girone che, sin dal sorteggio, è apparso più abbordabile rispetto a quelli delle ultime in cui i nerazzurri sono capitati nelle due edizioni di Champions.