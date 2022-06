Barzaghi: «Lukaku-Inzaghi, feeling costante! Il programma di visite e firma»

Lukaku potrebbe rimettere piede a Milano già da stasera, come anticipato da Marotta (vedi articolo). Il belga svolgerà le visite mediche domani per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà nuovamente all’Inter, anche se solo in prestito. Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, svela come i contatti tra l’attaccante e Inzaghi non si siano mai interrotti

PONTE MAI INTERROTTO – Romelu Lukaku sta per tornare nella sua Milano, città che ha lasciato nell’estate del 2021 per andare al Chelsea. Secondo quanto svelato da Matteo Barzaghi, i contatti tra il belga e il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, non si sono mai interrotti: «Nelle prossime ore arriverà Lukaku a Milano che domani mattina svolgerà le visite mediche, poi nel pomeriggio passerà in sede per la firma e poi sarà a tutti gli effetti, anche se in prestito, un nuovo giocatore dell’Inter. Il belga potrà iniziare a mettere nel mirino i prossimi obiettivi. Intanto riprenderà a lavorare con Inzaghi con cui si era già creato un feeling in quei 15 giorni di ritiro prima che andasse a Londra. Un feeling rimasto costante, con contatti diretti tra i due e ora si concretizza con lo sbarco del belga a Milano».