Serie A, torna lo spareggio scudetto! Approvata la modifica

Dalla Serie A 2022-2023 tornerà in vigore lo spareggio, utilizzato l’ultima volta per la salvezza nel 2004-2005. Lo ha stabilito il Consiglio Federale, definendo però come modalità solo lo scudetto.

SFIDA AGGIUNTIVA – Il Consiglio Federale ha reintrodotto lo spareggio in Serie A per l’assegnazione dello scudetto, in caso di parità di punti fra due squadre a fine stagione. Questa è l’unica casistica che la FIGC ha approvato, per le altre sarà ancora la classifica avulsa il primo criterio. In caso di parità al 90′ si andrebbe direttamente ai rigori, senza la disputa dei tempi supplementari. Lo spareggio era stato rimosso oltre quindici anni fa.