Pompetti, altro prestito per il giovane dell’Inter: vicino ad un club di Serie B

Pompetti dopo il prestito al Pescara, è pronto al salto di categoria. Il centrocampista di proprietà dell’Inter è vicino al trasferimento in una squadra appena neopromossa in Serie B

SALTO DI CATEGORIA − Il futuro di Marco Pompetti sarà in Serie B e precisamente al Sudtirol. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ha giocato la sua ultima stagione in Lega Pro al Pescara totalizzando 36 presenze, condite da cinque gol e undici assist. Numeri positivi che gli permetteranno il salto di categoria. Ne è sicuro Gianluigi Longari di Sportitalia. Pompetti, 22enne, giocherà in cadetteria. Da capire la formula. Con molta probabilità, sarà un altro prestito.