Barzaghi: “Inter, sarÃ  mercato di investimenti mirati ed oculati. Messi…”

Barzaghi: “Inter, sarà mercato di investimenti mirati ed oculati. Messi…”

Matteo Barzaghi

L’Inter ed Antonio Conte, nella giornata di ieri, hanno deciso di continuare insieme il percorso intrapreso un anno fa. Nel meeting tra l’allenatore e la dirigenza nerazzurra sono state poste le basi per la prossima stagione. Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport” fornisce gli ultimi aggiornamenti

PIANIFICAZIONE – Queste le ultime sull’Inter da Matteo Barzaghi: «Dopo la riunione di ieri in casa Inter è il momento della pianificazione. Si prepara la linea da seguire per il mercato: i nerazzurri vogliono fare un mercato mirato ed investimenti oculati. Ipotesi che cozza con il sogno Messi. Al momento per l’Inter non è possibile pensare al campione argentino, si è deciso di adottare questa linea di costruzione della squadra per le volontà di investimento oltre che del momento economico e, ovviamente del FPF. Si vuole seguire questo tipo di strategia per costruire una squadra che sia migliore, che continui il processo di crescita, senza obblighi di vittoria, per togliere un po’ di pressione all’ambiente».