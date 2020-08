Inter, ora il mercato: Emerson Palmieri prioritÃ , piace Ndombele – SM

Inter, ora il mercato: Emerson Palmieri priorità, piace Ndombele – SM

L’Inter e Conte hanno deciso di continuare insieme il percorso iniziato un anno fa. Chiarita la posizione del tecnico, in casa nerazzurra, è tempo di pensare al mercato. Emerson Palmieri è il rinforzo scelto per la fascia sinistra. Claudio Raimondi, su “SportMediaset” fa il punto sulle strategie della squadra nerazzurra

LISTA – Queste le ultime notizie sul mercato dell’Inter: «L’Inter adesso pensa al mercato. Tonali può essere definito un acquisto “cristallizzato”, Emerson Palmieri è la priorità per la fascia sinistra. Poi ci sono sia Dzeko che Kumbulla: l’attaccante bosniaco può diventare un opzione per i nerazzurri qualora dovesse partire Lautaro Martinez. Kumbulla è invece l’uomo giusto per sostituire Skriniar, che è in uscita. Dalla Premier League può arrivare Ndombele che piace molto all’Inter. Se dovesse sfumare l’alternativa è Ngolo Kantè del Chelsea. L’altro nome che fa sognare i tifosi è quello di Milinkovic-Savic, è difficile trattare con Lotito ma i nerazzurri hanno molti giocatori che possono interessare alla Lazio».