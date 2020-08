Messi-Barcellona, scontro sulla clausola. Tre club alla finestra – Sky

Lionel Messi Barcellona

Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona. Numerose sono le pretendenti al fuoriclasse argentino, fra cui c’è anche l’Inter. Marco De Micheli, su “Sky Sport” fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla situazione relativa alla “Pulce”

SCONTRO – Questi gli ultimi aggiornamenti sulla situazione relativa a Lionel Messi: «Lionel Messi ha comunicato ieri la sua volontà di lasciare il Barcellona. Si sta arrivando ad uno scontro tra il calciatore ed il club spagnolo. Tutto ruota attorno alla clausola che permette al calciatore argentino di liberarsi a costo zero a fine stagione. Nell’idea del Barcellona la clausola è già scaduta, il 10 di giugno. Secondo Messi, però, a causa dello slittamento dei campionati a causa del Covid-19, la clausola è ancora esercitabile fino al 31 agosto. L’ambiente blaugrana non è contento della gestione della situazione Messi, ieri i tifosi si sono riversati in strada per protestare. Opzioni? Anche se dovesse liberarsi a parametro 0 ha un ingaggio lordo di circa 100 milioni di euro, pochissime squadre possono permetterselo. Il Manchester City di Pep Guardiola ed il Paris Saint-Germain. Inter? Al momento l’idea è quella di un mercato oculato, senza spese folli. Al momento va tolta dalla corsa, senza dimenticare che è uno dei giocatori preferiti di Zhang e che tutto è possibile».