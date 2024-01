Barzaghi: «L’Inter partirà con grande entusiasmo. Inzaghi, orgoglio»

Archiviata la vittoria contro il Monza, in casa Inter ci si prepara per la Supercoppa Italiana. Giornata di allenamento ad Appiano Gentile, poi domani la partenza per Rihad. Ne ha parlato Matteo Barzaghi negli studi di Sky Sport.

ENTUSIASMO – A poche ore dalla partenza per l’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, ad Appiano Gentile ne ha parlato il giornalista Matteo Barzaghi. Tanti i temi toccati negli studi di Sky Sport, con l’Inter che si avvia a un mese complicato tra Serie A e Champions League. Queste le sue parole dall’esterno del centro sportivo: «Si sogna nel potersi ripetere dopo due successi consecutivi, Inzaghi ha un feeling eccezionale con le coppe. Il mister ci tiene a fare bene in Supercoppa. In caso di vittoria poi sarà una tra Napoli e Fiorentina. Un momento positivo per questa Inter, si procede bene ma anche la Juventus procede bene in questa Serie A e resta attaccata. Un’Inter importante in questo momento e adesso c’è anche la possibilità di alzare un trofeo. L’Inter partirà con tutto l’entusiasmo possibile. Inzaghi è in lizza come migliore allenatore con la Fifa, anche solo il fatto di essere tra i migliori per il tecnico è motivo di grande orgoglio. Ha perso la Champions League lasciando un’ottima impressione in tutta Europa. Il calendario resta complicato, poi ci sarà Fiorentina, Juventus e Roma con l’Atletico Madrid in Champions League».