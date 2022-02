Barzaghi: «Inter-Milan? Dzeko è la chiave. Vuole il primo gol nel Derby»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, individua in Edin Dzeko la chiave nerazzurra in vista del Derby di Milano tra Inter e Milan. Il bosniaco a caccia del primo gol

FACCE − Barzaghi individua l’uomo chiave del derby: «Il maestro Beppe Vessicchio sarà Simone Inzaghi che guiderà l’orchestra Inter. Abbiamo diverse facce da derby come Edin Dzeko che cerca il primo acuto nel derby o Lautaro Martinez che ha già segnato tre volte ma deve farsi perdonare dopo il rigore sbagliato. Brozovic è la chiave del centrocampo, mentre Dumfries vuole il suo primo gol nella stracittadina. Ma il protagonista principale è proprio Dzeko che è la chiave, cerca il suo primo gol. Ha segnato tanto nei derby di Roma e Manchester, ha segnato al Venezia ed è colui che deve guidare l’attacco. Lo vedremo con Lautaro Martinez, Sanchez alternativa, Caicedo negli ultimi minuti».