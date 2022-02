Casadei infallibile di testa, poi una deviazione beffa Rovida: Derby Primavera, Milan-Inter 1-1 al 45′

Casadei è il protagonista nerazzurro del Derby di Milano Primavera nella prima frazione di gara. Squadre in campo per la 16ª giornata del Campionato Primavera 1. Finora il tabellino dice 1-1, in virtù dell’immediato pareggio del Milan dopo il vantaggio dell’Inter

PRIMO TEMPO – L’Inter sblocca la partita ma non riesce a mantenere alta la concentrazione. Al 25′ una punizione velenosa calciata da solito Franco Carboni trova il sempre puntuale Cesare Casadei a svettare di testa in area di rigore per il vantaggio nerazzurro. Vantaggio che dura poco, perché il Milan pareggia al 32′ con Marco Nasti, che beffa William Rovida sfruttando la deviazione di Samo Matjaz, decisiva per rendere inutile il tentativo di parata. L’Inter paga malissimo un errore di posizionamento che permette al Milan di ripartire in contropiede. Il primo tempo di Milan-Inter termina 1-1: partita finora equilibrata nelle occasioni ma padroni di casa più produttivi nella manovra.

1 Milan – Inter 1

MARCATORI: Casadei (I) al 25′ e Nasti (M) al 32′.

MILAN (4-3-3) 99 Pseftis; 2 Coubis, 23 Stanga (C), 13 Bosisio, 71 Bozzolan; 7 Di Gesù, 24 Gala, 8 Robotti; 45 Roback, 9 Nasti, 88 Traoré.

A disposizione: 1 Desplanches, 69 Nava; 6 Nsiala, 10 Capone, 11 El Hilali, 17 Foglio, 18 Omoregbe, 19 Bjorklund, 27 Rossi, 30 Alesi, 41 Piantedosi, 43 Eletu.

Allenatore: Federico Giunti

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 19 Silvestro, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 6 Franco Carboni; 24 Andersen, 8 Sangalli (C), 14 Fabbian; 8 Casadei; 9 Jurgens, 10 Iliev.

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis; 7 Peschetola, 22 Abiuso, 25 Grygar, 27 Dervishi, 29 Pelamatti, 30 Owusu, 31 Curatolo, 37 Peretti, 38 Valentin Carboni, 39 Kamate.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Matteo Gualtieri della sezione di Asti.

NOTE – Recupero: 1′ (PT).