Barzaghi: «Inter dev’essere regolare, peggio solamente con Pioli»

L’Inter non ha affatto convinto in questo girone di andata di campionato. 6 sconfitte in 19 partite giocate sono troppe, Matteo Barzaghi ne ha parlato in questo modo in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport.

DELUSIONE – L’Inter è stata una delusione in campionato, questo è certo. Zona Champions League a rischio, Scudetto impossibile. Matteo Barzaghi ha commentato così su Sky Sport la situazione: «L’Inter è in grado di fare partite incredibili, come quella di Supercoppa o quelle contro il Barcellona, e poi di compiere disastri, come a Udine o a Monza. Manca la mentalità di essere ogni partita allo stesso livello, arriva a grandi picchi elevati ma anche a cadute inattese. In campionato i numeri sono preoccupanti: 25 gol subiti, undicesima difesa del campionato, 6 sconfitte, Napoli a 13 punti e obbligo di difendere le prime quattro posizioni. Roma e Atalanta spingono, rispetto all’anno scorso Inzaghi ha 9 punti in meno. Per trovare un andamento peggiore bisogna andare al 2016/2017».

POSITIVI – Il giornalista ha inoltre aggiunto: «Bisogna ripartire dalle cose buone, dalla Supercoppa vinta contro il Milan. L’Inter deve essere più regolare. I dirigenti nei giorni scorsi hanno incontrato gli agenti di Darmian e Bastoni. Con il difensore c’è l’intenzione di prolungare il contratto che finirà nel 2024. Contatti programmati anche per Calhanoglu. Tra poco sarà il turno di Dzeko, si discuterà quindi di questi giocatori che sono importanti per il futuro nerazzurro».