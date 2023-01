Massara: «Sconfitta con l’Inter brutta. Ma il Milan l’ha già dimenticata»

Massara sostiene che il Milan abbia già dimenticato lo 0-3 di mercoledì scorso in Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il dirigente rossonero, a pochi minuti dal posticipo di Serie A contro la Lazio, a DAZN dà un giudizio sulla reazione.

VOLTARE PAGINA – Dall’Inter alla Lazio per il Milan. Il direttore sportivo Frederic Massara si esprime su quanto avvenuto mercoledì scorso in Arabia Saudita: «La Supercoppa Italiana è stata una brutta sconfitta ma l’abbiamo già dimenticata. Adesso dobbiamo soffermarci sul campionato e ripartire bene, tutte le volte che questa squadra ha avuto dei momenti di difficoltà è stata in grado di rilanciarsi in maniera vigorosa. Vogliamo farlo anche stasera, in una partita difficilissima contro una squadra forte come la Lazio».