Marcolin: «Lazio, sconfitta dell’Inter stimolo. Ha motivazione in più»

Appena entrate in campo Lazio e Milan per l’ultima partita del girone d’andata di Serie A. Marcolin, negli istanti che precedono l’inizio del match su DAZN, ha segnalato come il KO di ieri dell’Inter con l’Empoli valga per i biancocelesti.

UN VANTAGGIO – Dario Marcolin trova sviluppi legati a ieri sera per la partita che sta per iniziare: «Lo stimolo per la Lazio è grande. C’è il fatto di poter agganciare l’Inter e di poter arrivare a -1 dal Milan candidandosi nelle prime quattro posizioni. È ovvio che l’uscita della Juventus ha stimolato la Lazio nella voglia di affrontare questa partita, anche la sconfitta dell’Inter. Oggi le motivazioni sono grandi per entrambe le squadre: chi inizia bene si trascina questo fatto positivo per tutta la partita».