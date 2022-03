Barzaghi: «Ambiente Inter ritrovi la calma! Ricaricarsi e cambiare registro»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport, ha fatto un intervento sull’Inter che ieri ha trovato solo un deludente pareggio in extremis sul campo del Torino. Occorre serenità

RICOMPATTARSI − Barzaghi su Brozovic e sull’atmosfera in casa nerazzurra: «Marcelo Brozovic troppo importante per questa squadra, si è visto in 3 occasioni contro Empoli in Coppa Italia, Sassuolo e ieri. L’ambiente deve mantenere la calma e fare il punto della situazione. La vera Inter dovrà faticare di più per prendersi la vetta. L’Inter non è quella di dicembre straripante ma ne questa. Deve cambiare registro per recuperare i punti al Milan soprattutto nell’approccio. I bonus sono finiti, i nerazzurri dovranno essere bravi a non mollare e a ricaricarsi per ritrovare il suo splendore».