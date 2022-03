Lautaro Martinez, altro richiamo in panchina in Torino-Inter: ora si esagera!

Lautaro Martinez è stato nuovamente richiamato in panchina da Inzaghi durante Torino-Inter. È sempre la stessa storia. Solita ora e poco più per l’argentino

SOSTITUZIONE − Quando l’Inter potrà mai vedere in campo Lautaro Martinez per tutti e 90′? È questo uno dei tanti interrogativi che si pongono i tifosi nerazzurri. Ieri, il Toro è stato sostituito per la ventottesima volta in questa stagione. Su 38 partite complessive, si tratta di un dato a dir poco impressionante. Soprattutto se viene messo a confronto con l’altro partner: Edin Dzeko. Per il bosniaco, soltanto 15 sostituzioni in 38 gare giocate. Ma richiamare continuamente in panchina Lautaro Martinez è una scelta sempre corretta?

SOLO UN’ORA − A volte si tende a confondere chi siano per davvero gli insostituibili in casa Inter. Non sono solamente 2-3 (Marcelo Brozovic, Milan Skriniar e Nicolò Barella) bensì almeno il doppio. Fra questi deve rientrare anche Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è il vero top player del reparto offensivo dell’Inter. Importante Edin Dzeko in fase di costruzione. Così come è indiscutibile ma al contempo a corrente alternata la qualità dei vari Joaquin Correa e Alexis Sanchez. Tutti e tre però non sono e non saranno mai Lautaro Martinez. Nessuno dei tre ha la cattiveria sotto porta del Toro ne tantomeno i suoi colpi (Liverpool docet). Inzaghi lo sa (altrimenti non lo schiererebbe mai dal 1′) ma continua comunque imperterrito con la scelta di richiamarlo dopo un’ora di gioco. Uno dei tanti errori di ieri sera (vedi articolo), è stato proprio quello di rilevare il Toro a gara in corso e con risultato da recuperare. Si Sanchez ha poi trovato la via del gol, ma togliere il miglior goleador della squadra non sempre è la scelta più corretta.