Bremer-Inter, è lui l’obiettivo principale in difesa: colloqui avanti da tempo

Bremer è il principale obiettivo di mercato per rafforzare la difesa dell’Inter della prossima stagione. Colloqui ben avanzati già da qualche tempo

OBIETTIVO − Gleison Bremer è l’obiettivo numero per la difesa dell’Inter. A confermarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite un tweet pubblicato sul proprio account. Il brasiliano, protagonista nella gara di ieri sera in Torino-Inter con il gol dell’1-0 e con un’altra prestazione da top player, può diventare il prossimo difensore centrale della squadra di Simone Inzaghi. Contatti già molto avanzati da inizio febbraio. Nulla è cambiato, l’Inter vuole Bremer e farà di tutto per acquistarlo in estate.