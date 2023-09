Barella unico italiano candidato al Pallone d’Oro! Punto fermo dell’Inter – CdS

Barella è l’unico giocatore italiano presente nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro. Un punto fermo per l’Inter di Simone Inzaghi e una garanzia per l’Italia. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, in estate ha rifiutato anche un’offerta dalla Premier League.

CANDIDATO – Seconda nomination nel giro di tre anni per Nicolò Barella, unico italiano presente in lista e presente anche quest’anno nella lista dei 30 migliori giocatori candidati al Pallone d’Oro. La prima era conseguenza innanzitutto della conquista dell’Europeo con la Nazionale. La seconda, invece, grazie soprattutto allo straordinario percorso in UEFA Champions League con l’Inter. Ed, evidentemente, se il solo Barella è stato preso in considerazione, significa che, a livello internazionale, è il calciatore italiano maggiormente considerato.

VOGLIA DI VINCERE – Ma Barella ha ancora fame di vittoria e tutto lascia intendere che continuerà la sua esperienza all’Inter, considerando soprattutto quanto successo questa estate. Il club nerazzurro lo considera un pilastro della squadra di cui non privarsi neanche ad offerte ricche, come quelle arrivate la scorsa estate. La più diretta è stata quella del Newcastle: no secco da parte dell’Inter. A quel punto gli inglesi decisero di virare su Sandro Tonali. Il grande senso di appartenenza e amore per la maglia gli ha permesso di conquistare anche la fiducia dello spogliatoio, diventando il vice-capitano in assenza di Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno