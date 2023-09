FOTO – Lukaku, striscione chiaro dalla Curva Nord per l’ex Inter

Dopo il pessimo comportamento mostrato da Romelu Lukaku la scorsa estate, che ha portato alla rottura con l’Inter e al suo passaggio alla fine del mercato alla Roma, la Curva Nord ha voluto dedicargli uno striscione decisamente eloquente.

STRISCIONE – Un messaggio per Romelu Lukaku dalla Curva Nord. A Roma è infatti apparso uno striscione parecchio eloquente per l’ex attaccante dell’Inter, che per ben due volte ha tradito la fiducia dei tifosi nerazzurri. Specialmente quest’estate, con la decisione di rompere i rapporti con la società per flirtare prima con il Milan, poi con la Juventus. Per ritrovarsi poi, infine, a dover accettare la corte dell’unica squadra che a conti fatti lo ha voluto: la Roma. “Lukaku infame“, questo lo striscione, come pubblicato in una storia Instagram della Curva.

Questo lo striscione per il belga.