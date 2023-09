Djalò, l’Inter blinda l’erede di Acerbi! A lavoro per averlo già a gennaio – TS

L’Inter non ha mai abbandonato la pista che porta a Tiago Djalò, anzi. Nonostante la sessione di mercato sia terminata, Piero Ausilio continua a lavorare sottotraccia per rinforzare sempre di più la squadra a disposizione di Simone Inzaghi, provando a blindare per il suo pallino proveniente dal Lille. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, la dirigenza vorrebbe concludere l’affare già a gennaio.

A LAVORO – Tiago Djalò non è mai andato via dalla testa di Piero Ausilio e della dirigenza dell’Inter. Dopo l’addio di Milan Skriniar, era lui il primo nome nella lista per sostituire il difensore, ma poi l’infortunio ha “rovinato” i piani del club e, inevitabilmente, del giocatore. Oggi, il difensore portoghese è fermo ai box dopo la rottura del crociato del ginocchio destro, ma con un contratto in scadenza a giugno 2024. Non appena tornerà a giocare con il Lille, Ausilio e i suoi uomini di fiducia studieranno il rendimento del giocatore dopo il grave infortunio, con l’obiettivo di affondare definitivamente il colpo e rinforzare il reparto difensivo.

CARATTERISTICHE PERFETTE – Djalò nonostante la giovane età (23 anni, la stessa età di Yann Bisseck per intenderci), ha già un’sperienza importante (anche in ambito internazionale) in un club di prima fascia in Ligue 1, come il Lille. Difensore moderno capace di giocare in più ruoli in difesa, l’obiettivo dell’Inter è quello di mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi il sostituto perfetto del 35enne Francesco Acerbi, perfetto per il suo collaudatissimo 3-5-2. Nuovo caso di “parametro d’oro” a zero dopo Marcus Thuram? Possibile, anche se l’Inter potrebbe decidere già a gennaio di anticipare i tempi, pagando una cifra più o meno simbolica al Lille per assicurarsi il difensore.

