Giroud ottimista per Inter-Milan: «Zoppico meno, buone sensazioni»

Dopo lo spavento per l’infortunio di ieri alla caviglia nel match con la Francia, Olivier Giroud ha parlato nel postpartita, definendosi ottimista per la sua presenza nel derby Inter-Milan. Come dimostrano le sue dichiarazioni raccolte dal quotidiano francese L’Equipe.

OTTIMISMO – Olivier Giroud ottimista riguardo alla sua presenza nel derby Inter-Milan. Uscito per un problema alla caviglia nel match della Francia, l’attaccante rossonero ha parlato così nel postpartita: «Non è grave, farò degli esami ma zoppico già molto meno. La situazione al momento è rassicurante. Ho fatto un movimento sbagliato, poi ho provato a continuare ma il dolore era troppo forte sui cambi di direzione. Lo scorso anno in Champions League avevo già preso un colpo sulla caviglia e quindi è già una zona sensibile. Però come ripeto non è grave, mi sono fermato al momento giusto e ho buone sensazioni».