Auriemma: «Aiutini arbitrali alle squadre dietro al Napoli. Nessuno può batterlo»

Auriemma ha qualcosa da dire nei riguardi delle avversarie in Serie A del Napoli. Nello studio di “Pressing”, il giornalista si lascia andare a delle dichiarazioni su presunti favoritismi arbitrali.

AIUTINI – Raffaele Auriemma si lascia andare a delle dichiarazioni forti nei confronti delle squadre che rincorrono il suo Napoli (vedi articolo). Nel corso della trasmissione “Pressing”, il giornalista afferma «Ci sono stati dei piccoli aiuti arbitrali alle squadre che sono dietro al Napoli in classifica. Ma questo non mi interessa, perché tanto ad oggi non ci sono avversarie che possono fermarci». Auriemma chiude il suo intervento su Italia Uno con questo avvertimento nei confronti dei club che tentano di agganciare le prime posizioni della classifica di Serie A.