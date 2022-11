Skriniar e il rinnovo con l’Inter, arriva il momento decisivo: priorità assoluta – CdS

Skriniar è la principale questione da risolvere a livello di rinnovi in casa Inter. Per il difensore, in scadenza al 30 giugno, si entra nel momento decisivo: il Corriere dello Sport ribadisce la priorità.

ACCORDO DA CHIUDERE – Fra un mese e mezzo Milan Skriniar potrebbe firmare con qualsiasi altra squadra a parametro zero per la prossima stagione. Un dato che certifica come l’Inter non abbia tanto tempo per rinnovare il contratto, in scadenza al prossimo 30 giugno. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, rimarca come la priorità della società sia trovare l’accordo (economico) con Skriniar per il prolungamento. Il giocatore ha già scelto l’Inter, mettendo da parte l’offerta del PSG già arrivata nella scorsa stagione. Per Skriniar adesso si entra nel periodo decisivo per riuscire ad arrivare alla firma, come da tempistiche indicate da Giuseppe Marotta (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno