Thuram, non solo Inter! Juventus ed altri due club interessati: le ultime – TS

Marcus Thuram è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro deve guardarsi dalla concorrenza della Juventus e di altri club europei

CONCORRENZA – Marcus Thuram sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach. L’attaccante francese ha messo a segno 10 gol e 3 assist in 15 partite. Questo, e la situazione contrattuale (il francese andrà in scadenza a giugno) lo hanno reso un’occasione appetibile sul mercato. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, oltre all’Inter anche la Juventus ha chiesto informazioni all’entourage del calciatore. I bianconeri, però, visto il recente rendimento di Moise Kean non hanno urgenza di affondare il colpo. I due club di Serie A, però, non sono i soli ad essere interessati: l’attaccante piace anche al Bayern Monaco, che è la destinazione preferita degli agenti del calciatore, e all’Olympique Marsiglia che, per battere la folta concorrenza, proverà ad anticipare il suo arrivo a gennaio.

Fonte: Tuttosport – S.L