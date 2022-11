Marotta: «Classifica strana, il tecnico trovi rimedi! Skriniar? Speriamo di…»

Beppe Marotta ha parlato su Dazn prima di Inter-Bologna, match in programma fra poco a San Siro. L’AD nerazzurro parla di continuità e si esprime con ottimismo su Skriniar

RIMEDI − Marotta richiama alla continuità : «Sono tutte partite delicate e importanti, per i punti da conseguire e per garantire continuità. L’allenatore deve fare le giuste analisi trovare i rimedi. La classifica è strana. Ma siamo altrettanto fiduciosi perché l’allenatore è bravo, tutti lavorano bene e i giocatori stanno rispondendo in pieno. La stagione è anomala, dobbiamo rispondere bene negli ultimi due turni rimanendo attaccati alla testa».

FUTURO − Poi Marotta su Skriniar: «Skriniar? Sono molto ottimista. Ci troviamo davanti ad un professionista serio che ama la maglia che indossa. Giusto che rivendichi i suoi diritti, ci vedremo col suo agente in questi giorni per continuare una negoziazione molto serena. Vogliamo arrivare ad una conclusione, anche se non so se ce la faremo prima del rompete le righe di domenica. Penso che nel giro di qualche settimana arriveremo a una conclusione».