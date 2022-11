Borja Valero: «Inter, non è un problema di mentalità! Basta solo una cosa»

L’Inter è reduce dalla sconfitta con la Juventus e si appresta a sfidare a San Siro il Bologna. Borja Valero non vede un problema di mentalità negli uomini di Inzaghi. Di seguito la sua analisi a DAZN

MENTALITÀ – L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a dare subito risposte con il Bologna dopo l’ennesimo scontro diretto perso. Borja Valero non crede sia un problema di mentalità: «Non vedo problema di mentalità, l’Inter ha creato contro la Juventus, poteva fare 2-3 gol nel primo tempo. Non vedo difficoltà dal punto di vista mentale, i giocatori hanno fiducia in ciò che fanno e in quello che il mister propone. Basta solo più concretezza per portare a casa le partite e mettere in difficoltà gli avversari».