L’Atalanta chiude in nove e perde come contro l’Inter: vince il Sassuolo

Si è appena concluso Sassuolo-Atalanta, l’anticipo di stasera in Serie A. Dopo l’Inter in Coppa Italia la squadra di Gasperini non si riprende: resta un’ora in dieci, chiude in nove e perde 1-0.

NUOVO KO – Come contro l’Inter in Coppa Italia martedì per l’Atalanta c’è una sconfitta per 1-0 in trasferta. A vincere è il Sassuolo, che dà continuità al dilagante 2-5 sul Milan di domenica scorsa ma stavolta segnando un solo gol. L’episodio che cambia la partita è alla mezz’ora: intervento duro di Joakim Maehle su Domenico Berardi, l’arbitro dà giallo ma richiamato al VAR lo espelle tra forti proteste ospiti. Per attendere che il punteggio cambi bisogna attendere però il 55’, quando Armand Laurienté con un gran destro a giro supera Juan Musso. Ci si aspetta una reazione dell’Atalanta, ma si ferma solo a una punizione di Teun Koopmeiners parata da Andrea Consigli. Entra Nedim Bajrami che potrebbe segnare al debutto in neroverde su assist di Laurienté, ma Giorgio Scalvini prima e Musso poi lo fermano su altrettante occasioni. Nella circostanza salvata dal difensore bello il colpo di tacco di Berardi a liberare Davide Frattesi, sul cui tiro-cross non era arrivato nessuno. Dopo sei minuti di recupero (e un colpo di testa del subentrato Duvan Zapata alto) il Sassuolo festeggia. Prima però l’Atalanta perde un altro giocatore, Luis Fernando Muriel espulso al 95’ per proteste: salterà la Lazio.