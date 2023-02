VIDEO – Cremonese-Lecce 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Lecce, anticipo della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



IL CAMPIONATO NON È LA COPPA – Cremonese-Lecce 0-2 nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Dopo i trionfi a Napoli e Roma in Coppa Italia la Cremonese deve rimandare ancora una volta la prima vittoria in campionato. Primo tempo senza particolari emozioni, con lo 0-0 inevitabile. È nella ripresa che il Lecce si prende i tre punti, pur soffrendo in avvio con un tiro-cross di Johan Vasquez deviato e a lato di poco. La replica è di Lorenzo Colombo, con colpo di testa alto di poco. Un’incornata al 58’ è però vincente: su cross dalla destra colpo di testa di Federico Baschirotto e Marco Carnesecchi non può farci nulla. Leonardo Sernicola prova subito a pareggiare, ma manca la porta di poco. Su palla persa da Soualiho Meité nasce il raddoppio del Lecce, splendido sinistro a giro dai venti metri di Gabriel Strefezza dopo una discesa in solitaria. Nel finale potrebbe fare tris Lameck Banda, glielo nega Carnesecchi nell’uno contro uno.

Video con gli highlights di Cremonese-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.