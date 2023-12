Atalanta, fine 2023 da 3 punti: 1-0! Lecce ancora KO dopo l’Inter

L’Atalanta ha ospitato il Lecce al Gewiss Stadium nel match valevole per la diciottesima giornata di campionato. Alla squadra di Gasperini basta una rete del solito Lookman per portare a casa i tre punti mentre i salentini non riescono a rialzare la testa dopo la sconfitta con l’Inter. La sfida termina 1-0

VITTORIA DI FINE ANNO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha sfidato il Lecce al Gewiss Stadium chiudendo il suo 2023 con una vittoria per 1-0. Ai nerazzurri di Bergamo basta un gol del solito Lookman al 58′ per portare a casa i 3 punti mentre i salentini perdono ancora dopo la sconfitta subita a San Siro con l’Inter, con tanto di lamentele di Roberto D’Aversa. L’Atalanta balza così al sesto posto superando il Napoli, che ieri con il Monza non è andato oltre lo 0-0 e momentaneamente anche la Roma, impegnata stasera a Torino con la Juventus.