L’Inter è stanca? Le sfide con Lecce e Genoa parlano chiaro

L’Inter arriva alla fine del 2023 e sembra a corto di energie. Dalle sfide contro Lecce e Genoa emerge un dato chiaro su questo aspetto.

FIATO CORTO – Ieri sera contro il Genoa l’Inter ha dato segnali evidenti di stanchezza. Cosa non del tutto sorprendente, considerando quattro mesi giocati al massimo dall’inizio di questa stagione. In cui – giova ricordarlo – i nerazzurri hanno giocato 25 partite, raccogliendo 17 vittorie e 6 pareggi. E c’è un dato più di tutti che sottolinea questa fisiologica flessione di energie.

CALO NETTO – Come riporta il report ufficiale della Lega Serie A, contro il Genoa l’Inter ha corso 110,4 km. Praticamente la stessa distanza complessiva percorsa contro il Lecce la settimana prima, 110,1 km. Due numeri abbastanza in linea con la media stagionale dei nerazzurri, 111,326 km (sesto valore in Serie A). Ma ben distanti dalle partite precedenti. Dal 26 novembre, giorno di Juventus-Inter, in sette gare prima del Lecce l’Inter ha corso mediamente 119,9 km a partita. Col picco di quasi 150 km (149,8 per la precisione) in Coppa Italia contro il Bologna, dove però si disputarono anche i supplementari. Appare quindi fisiologico come i nerazzurri stiano cercando di abbassare i ritmi, anche in vista di un gennaio di fuoco in cui si giocherà la Supercoppa Italiana (qui il calendario).