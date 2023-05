Assogna: «Per l’Inter un vantaggio sulla Roma. E ora ha leggerezza»

Tutto o quasi pronto per Roma-Inter, uno dei tre scontri diretti Champions League di questa quintultima giornata di Serie A appena iniziata con Milan-Lazio. Da Sky Sport 24, in collegamento dall’Olimpico, Assogna dà un vantaggio alla squadra di Inzaghi.

I TEMI DEL BIG MATCH – Per Paolo Assogna c’è un pronostico che pende leggermente lato ospite: «Questa partita è una sorta di playoff per la prossima Champions League. Per l’Inter dovremo capire quanto sarà ingombrante il pensiero soprattutto del derby Champions League. Le due squadre arrivano con due percorsi completamente diversi: l’Inter ha ritrovato la leggerezza nelle ultime tre partite. Negli ultimi 270′ tre vittorie con dodici gol fatti e uno subito. La Roma, causa infortuni e stanchezza di alcuni protagonisti, ha fatto solo due punti nelle ultime tre. Simone Inzaghi può far riposare, o alternare, i giocatori di maggior talento. Questa è una cosa importante: quando i giocatori che devono fare la differenza sono riposati è un grande vantaggio. Può alternare tre certezze come Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu. Su quattro titolari davanti certamente Joaquin Correa non è al livello degli altri, però tre sono di livello internazionale. Qualche vantaggio in più per l’Inter di Inzaghi, però la partita è equilibrata».