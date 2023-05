Rafael Leao, infortunio a -4 dall’Inter: fuori subito in Milan-Lazio

Un infortunio ha costretto al cambio Rafael Leao in avvio di Milan-Lazio. L’attaccante portoghese entra così in dubbio per il derby contro l’Inter.

LO STOP – All’11’ di Milan-Lazio è uscito Rafael Leao per infortunio. L’attaccante portoghese, pochi minuti prima, ha provato uno scatto sulla sinistra venendo fermato da Ivan Provedel. Qualche istante dopo si è bloccato e ha subito chiesto il cambio, lamentando un fastidio nella zona dell’inguine della gamba destra. Ha provato a rientrare in campo, ma pochi secondi dopo si è dovuto arrendere chiedendo di buttare fuori il pallone per poter uscire. Al suo posto è entrato Alexis Saelemaekers. Da capire nelle prossime ore se Rafael Leao ci sarà nel derby contro l’Inter, con le due semifinali di Champions League in programma mercoledì prossimo per l’andata e martedì 16 maggio per il ritorno.